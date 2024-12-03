Кабмін призначив Смілянського уповноваженим з реформування митниці

"Запроваджуємо посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці. Це буде Ігор Смілянський. А також створюємо координаційну робочу групу", - розповів Шмигаль.

Він уточнив, що перед уповноваженим та робочою групою, зокрема, стоятимуть такі завдання:

синхронізація з ЄС;

модернізація інфраструктури;

введення ризик-орієнтованої системи;

діджиталізація.

Деталі від Мельничука

За словами Мельничука, до компетенції уповноваженого входить:

підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;

підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства,

ініціювання прийняття нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та подання відповідних пропозицій Кабміну;

участь у співпраці з міжнародними організаціями щодо формування та реалізації митної політики і реалізації відповідних рекомендацій.

Ігор Смілянський

Варто зауважити, що Ігор Смілянський народився 6 жовтня 1975 року у Білгороді-Дністровському.

У 1995 році він переїхав до США з батьками та отримав американське громадянство.

У 1999 році закінчив Школу бізнесу Університету Пейс у Нью-Йорку.

У травні 2005 року закінчив із відзнакою Школу бізнесу Джорджтаунського університету.

Працював у Cantor Fitzgerald LP, City Bank, The Boston Consulting Group.

У 2016 році був призначений гендиректором "Укрпошти".