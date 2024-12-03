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Кабмин назначил Смилянского уполномоченным по реформированию таможни

Фото: Игорь Смилянский (facebook.com/ukrposhtaceo)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров ввел новую должность уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов. Им стал Игорь Смилянский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина и постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

"Вводим должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, который будет координировать реформу таможни. Это будет Игорь Смилянский. А также создаем координационную рабочую группу", - рассказал Шмыгаль. 

Он уточнил, что перед уполномоченным и рабочей группой, в частности, будут стоять такие задачи: 

  • синхронизация с ЕС;
  • модернизация инфраструктуры;
  • ввод риск-ориентированной системы;
  • диджитализация. 

Детали от Мельничука

По словам Мельничука, в компетенцию уполномоченного входит:

  • подготовка предложений по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года; 
  • подготовка предложений по осуществлению мероприятий, связанных с привлечением к формированию и реализации государственной таможенной политики институтов гражданского общества, 
  • инициирование принятия нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции; 
  • проработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и представление соответствующих предложений Кабмину; 
  • участие в сотрудничестве с международными организациями по формированию и реализации таможенной политики и реализации соответствующих рекомендаций.

Игорь Смилянский

Стоит заметить, что Игорь Смилянский родился 6 октября 1975 года в Белгороде-Днестровском. 

В 1995 году он переехал в США с родителями и получил американское гражданство. 

В 1999 году окончил Школу бизнеса Университета Пэйс в Нью-Йорке. 

В мае 2005 года окончил с отличием Школу бизнеса Джорджтаунского университета.

Работал в Cantor Fitzgerald LP, City Bank, The Boston Consulting Group. 

В 2016 году был назначен гендиректором "Укрпочты". 

Напомним, ранее Кабмин назначил главой Госагентства восстановления Сергея Сухомлина, который ранее был мэром Житомира.

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