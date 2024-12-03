Кабмін призначив Смілянського уповноваженим з реформування митниці
Кабінет міністрів запровадив нову посаду уповноваженого з питань реформування митних органів. Ним став Ігор Смілянський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну та постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Запроваджуємо посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці. Це буде Ігор Смілянський. А також створюємо координаційну робочу групу", - розповів Шмигаль.
Він уточнив, що перед уповноваженим та робочою групою, зокрема, стоятимуть такі завдання:
- синхронізація з ЄС;
- модернізація інфраструктури;
- введення ризик-орієнтованої системи;
- діджиталізація.
Деталі від Мельничука
За словами Мельничука, до компетенції уповноваженого входить:
- підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;
- підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства,
- ініціювання прийняття нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
- опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та подання відповідних пропозицій Кабміну;
- участь у співпраці з міжнародними організаціями щодо формування та реалізації митної політики і реалізації відповідних рекомендацій.
Ігор Смілянський
Варто зауважити, що Ігор Смілянський народився 6 жовтня 1975 року у Білгороді-Дністровському.
У 1995 році він переїхав до США з батьками та отримав американське громадянство.
У 1999 році закінчив Школу бізнесу Університету Пейс у Нью-Йорку.
У травні 2005 року закінчив із відзнакою Школу бізнесу Джорджтаунського університету.
Працював у Cantor Fitzgerald LP, City Bank, The Boston Consulting Group.
У 2016 році був призначений гендиректором "Укрпошти".
Нагадаємо, раніше Кабмін призначив головою Держагентства відновлення Сергія Сухомлина, який раніше був мером Житомира.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.