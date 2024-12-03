Кабмин назначил Смилянского уполномоченным по реформированию таможни

Кабинет министров ввел новую должность уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов. Им стал Игорь Смилянский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина и постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

"Вводим должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, который будет координировать реформу таможни. Это будет Игорь Смилянский. А также создаем координационную рабочую группу", - рассказал Шмыгаль.

Он уточнил, что перед уполномоченным и рабочей группой, в частности, будут стоять такие задачи:

синхронизация с ЕС;

модернизация инфраструктуры;

ввод риск-ориентированной системы;

диджитализация.

Детали от Мельничука

По словам Мельничука, в компетенцию уполномоченного входит:

подготовка предложений по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года;

подготовка предложений по осуществлению мероприятий, связанных с привлечением к формированию и реализации государственной таможенной политики институтов гражданского общества,

инициирование принятия нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции;

проработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и представление соответствующих предложений Кабмину;

участие в сотрудничестве с международными организациями по формированию и реализации таможенной политики и реализации соответствующих рекомендаций.

Игорь Смилянский

Стоит заметить, что Игорь Смилянский родился 6 октября 1975 года в Белгороде-Днестровском.

В 1995 году он переехал в США с родителями и получил американское гражданство.

В 1999 году окончил Школу бизнеса Университета Пэйс в Нью-Йорке.

В мае 2005 года окончил с отличием Школу бизнеса Джорджтаунского университета.

Работал в Cantor Fitzgerald LP, City Bank, The Boston Consulting Group.

В 2016 году был назначен гендиректором "Укрпочты".