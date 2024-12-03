Кабмин назначил Смилянского уполномоченным по реформированию таможни
Кабинет министров ввел новую должность уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов. Им стал Игорь Смилянский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина и постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
"Вводим должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, который будет координировать реформу таможни. Это будет Игорь Смилянский. А также создаем координационную рабочую группу", - рассказал Шмыгаль.
Он уточнил, что перед уполномоченным и рабочей группой, в частности, будут стоять такие задачи:
- синхронизация с ЕС;
- модернизация инфраструктуры;
- ввод риск-ориентированной системы;
- диджитализация.
Детали от Мельничука
По словам Мельничука, в компетенцию уполномоченного входит:
- подготовка предложений по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года;
- подготовка предложений по осуществлению мероприятий, связанных с привлечением к формированию и реализации государственной таможенной политики институтов гражданского общества,
- инициирование принятия нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции;
- проработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и представление соответствующих предложений Кабмину;
- участие в сотрудничестве с международными организациями по формированию и реализации таможенной политики и реализации соответствующих рекомендаций.
Игорь Смилянский
Стоит заметить, что Игорь Смилянский родился 6 октября 1975 года в Белгороде-Днестровском.
В 1995 году он переехал в США с родителями и получил американское гражданство.
В 1999 году окончил Школу бизнеса Университета Пэйс в Нью-Йорке.
В мае 2005 года окончил с отличием Школу бизнеса Джорджтаунского университета.
Работал в Cantor Fitzgerald LP, City Bank, The Boston Consulting Group.
В 2016 году был назначен гендиректором "Укрпочты".
Напомним, ранее Кабмин назначил главой Госагентства восстановления Сергея Сухомлина, который ранее был мэром Житомира.
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