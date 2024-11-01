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Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена: хто отримав посаду

Фото: Надія Лещик, освітній омбудсмен (facebook.com/Nadiya.Leshchik)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом. Вона замінить Сергія Горбачова, якого звільнили ще 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Звільнення Горбачова 

Як й згадувалось вище, Горбачова було звільнено ще 16 серпня. Як він пояснив тоді, це було пов'язано із з закінченням п'ятирічного терміну каденції.

Варто додати й те, що він був першим освітнім омбудсменом в Україні. 

Згідно з законодавством, освітній омбудсмен призначається на п'ять років без права повторного призначення.

Надія Лещик 

З 2019 року Лещик очолювала відділ медіа та аналітики в Службі освітнього омбудсмена. Вона також брала участь у конкурсі на керівну посаду комунального підприємства "Освітня агенція міста Києва". У 2021 році вона приєдналася до команди партії "Голос" у місті Бровари.

Лещик відкрито заявила про свою участь у конкурсі, зазначивши, що, маючи п'ятирічний досвід, добре розуміє проблеми, які існують у сфері захисту прав.

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