Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена: хто отримав посаду

Звільнення Горбачова

Як й згадувалось вище, Горбачова було звільнено ще 16 серпня. Як він пояснив тоді, це було пов'язано із з закінченням п'ятирічного терміну каденції.

Варто додати й те, що він був першим освітнім омбудсменом в Україні.

Згідно з законодавством, освітній омбудсмен призначається на п'ять років без права повторного призначення.

Надія Лещик

З 2019 року Лещик очолювала відділ медіа та аналітики в Службі освітнього омбудсмена. Вона також брала участь у конкурсі на керівну посаду комунального підприємства "Освітня агенція міста Києва". У 2021 році вона приєдналася до команди партії "Голос" у місті Бровари.

Лещик відкрито заявила про свою участь у конкурсі, зазначивши, що, маючи п'ятирічний досвід, добре розуміє проблеми, які існують у сфері захисту прав.