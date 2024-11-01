Кабмин назначил нового образовательного омбудсмена: кто получил должность

Увольнение Горбачева

Как и упоминалось выше, Горбачев был уволен еще 16 августа.

Как он объяснил тогда, это было связано с окончанием пятилетнего срока каденции.

Стоит добавить и то, что он был первым образовательным омбудсменом в Украине.

Согласно законодательству, образовательный омбудсмен назначается на пять лет без права повторного назначения.

Надежда Лещик

С 2019 года Лещик возглавляла отдел медиа и аналитики в Службе образовательного омбудсмена. Она также участвовала в конкурсе на руководящую должность коммунального предприятия "Образовательное агентство города Киева". В 2021 году она присоединилась к команде партии "Голос" в городе Бровары.

Лещик открыто заявила о своем участии в конкурсе, отметив, что, имея пятилетний опыт, хорошо понимает проблемы, которые существуют в сфере защиты прав.