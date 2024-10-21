Кабмін призначив нового голову правління УЗ: що відомо

Рішення було прийнято ще 18 жовтня. Відомо, що Олександра Перцовського призначили на посаду голови правління УЗ строком на три роки.

Повідомляється, що до цього Перцовський працював у компанії з 2020 року і відповідав за пасажирський напрям.

Також зазначається, що Євген Лященкояк, ий обіймав посаду голови правління з березня 2023 року, залишиться членом правління до кінця березня 2025 року.

Разом з тим, з посад членів правління було звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина. Кабмін також уповноважив наглядову раду підписати новий контракт із Перцовським.

Що ще відомо про Олександра Перцовського

До нового призначення він обіймав посаду члена правління УЗ, де й відповідав за пасажирський напрям.

До роботи в "Укрзалізниці" він працював першим заступником генерального директора АТ "Укрпошта", з 2016 по 2020 роки.

Ще раніше, з 2010 до 2016 року він працював на управлінських посадах у Deutsche Post DHL Group у США та Сінгапурі.

Нагадаємо, що ексголова правління УЗ Євген Лященко раніше написав заяву про звільнення. Згідно із рішенням Кабміну, він залишиться членом правління компанії до кінця березня 2025 року.