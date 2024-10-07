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Голова "Укрзалізниці" написав заяву про відставку

Понеділок 07 жовтня 2024 21:48
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Голова "Укрзалізниці" написав заяву про відставку Фото: Євген Лященко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко залишає посаду. Він написав заяву про звільнення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано на сайті "Укрзалізниці".

"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Лященко очолив "Укрзалізницю" у березні 2023 року, і цей строк мав тривати два роки до березня 2025 року. Він прийшов на посаду замість Олександра Камишіна, який тоді очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості.

До призначення головою УЗ Лященко був членом правління підприємства за фінансовим напрямом.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що Олександра Камишіна призначено членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця". Перед цим він очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

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