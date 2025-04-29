Кабмін призначив нових заступників Умєрова: що про них відомо

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників голові Міністерства оборони Рустему Умєрову з метою посилення управлінської команди відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Умєрова.
Боєва призначено на посаду першого заступника голови Міністерства оборони України. Перед цим він очолював посаду заступника Умєрова з питань міжнародної взаємодії та партнерств.
На новій посаді він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра.
За словами Умєрова, сьогодні головним завданням є сформувати цілісну стратегію дій:
Шевцов обійме посаду заступника міністра оборони з питань логістики та закупівель.
Як розповів голова відомства, раніше Шевцов очолював Головне управління логістики Генштабу Збройних сил України (ЗСУ). Також завдяки його зусиллям вдалось налагодити ефективні механізми постачання й забезпечення військ на фронті.
Тепер головним завданням для Шевцова стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками. Разом з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) та Державним оператором тилу (ДОТ) працюватимуть над скороченням часу для забезпечення бійців, спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси.
Козенка призначено заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
Раніше Козенко здобував вищу освіту у Київському національному економічному університеті. Працював у сфері цивільної авіації та обіймав керівні посади в низці міжнародних компаній.
З листопада 2023-го був радником міністра оборони України та відповідав за розвиток державної авіації. Перед цим обіймав посаду радника голови Офісу президента (ОП).
На новій посаді Козенко відповідатиме за:
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