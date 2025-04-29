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Кабмін призначив нових заступників Умєрова: що про них відомо

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників голові Міністерства оборони Рустему Умєрову з метою посилення управлінської команди відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Умєрова.

Сергій Боєв 

Боєва призначено на посаду першого заступника голови Міністерства оборони України. Перед цим він очолював посаду заступника Умєрова з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

На новій посаді він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра. 

За словами Умєрова, сьогодні головним завданням є сформувати цілісну стратегію дій: 

  • задоволення нагальних потреб армії; 
  • розбудови моделі Future Force - Сил оборони майбутнього, які створюють Міністерством оборони та Генеральним штабом (Генштаб). 

Микола Шевцов 

Шевцов обійме посаду заступника міністра оборони з питань логістики та закупівель.

Як розповів голова відомства, раніше Шевцов очолював Головне управління логістики Генштабу Збройних сил України (ЗСУ). Також завдяки його зусиллям вдалось налагодити ефективні механізми постачання й забезпечення військ на фронті. 

Тепер головним завданням для Шевцова стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками. Разом з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) та Державним оператором тилу (ДОТ) працюватимуть над скороченням часу для забезпечення бійців, спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси. 

Олександр Козенко 

Козенка призначено заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Раніше Козенко здобував вищу освіту у Київському національному економічному університеті. Працював у сфері цивільної авіації та обіймав керівні посади в низці міжнародних компаній. 

З листопада 2023-го був радником міністра оборони України та відповідав за розвиток державної авіації.  Перед цим обіймав посаду радника голови Офісу президента (ОП). 

На новій посаді Козенко відповідатиме за:  

  • просування євроінтеграційного напряму в Міністерстві оборони;
  • поглиблення співпраці з інституціями Європейського союзу (ЄС);
  • адаптацію оборонного сектору України до стандартів ЄС і НАТО.

 

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Міністерство оборони УкраїниРустем Умєров