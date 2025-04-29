Кабмин назначил новых заместителей Умерова: что о них известно

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей главе Министерства обороны Рустему Умерову с целью усиления управленческой команды ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Умерова.
Боев назначен на должность первого заместителя главы Министерства обороны Украины. Перед этим он возглавлял должность заместителя Умерова по вопросам международного взаимодействия и партнерств.
На новой должности он будет координировать все направления работы заместителей министра.
По словам Умерова, сегодня главной задачей является сформировать целостную стратегию действий:
Шевцов займет должность заместителя министра обороны по вопросам логистики и закупок.
Как рассказал глава ведомства, ранее Шевцов возглавлял Главное управление логистики Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также благодаря его усилиям удалось наладить эффективные механизмы снабжения и обеспечения войск на фронте.
Теперь главной задачей для Шевцова станет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями. Вместе с Агентством оборонных закупок (АОЗ) и Государственным оператором тыла (ДОТ) будут работать над сокращением времени для обеспечения бойцов, упрощая бюрократические процедуры и цифровизируя процессы.
Козенко назначен заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Ранее Козенко получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете. Работал в сфере гражданской авиации и занимал руководящие должности в ряде международных компаний.
С ноября 2023-го был советником министра обороны Украины и отвечал за развитие государственной авиации. Перед этим занимал должность советника главы Офиса президента (ОП).
На новой должности Козенко будет отвечать за:
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