Кабмин назначил новых заместителей Умерова: что о них известно

Сергей Боев

Боев назначен на должность первого заместителя главы Министерства обороны Украины. Перед этим он возглавлял должность заместителя Умерова по вопросам международного взаимодействия и партнерств.

На новой должности он будет координировать все направления работы заместителей министра.

По словам Умерова, сегодня главной задачей является сформировать целостную стратегию действий:

удовлетворение насущных потребностей армии;

развития модели Future Force - Сил обороны будущего, которые создаются Министерством обороны и Генеральным штабом (Генштабом).

Николай Шевцов

Шевцов займет должность заместителя министра обороны по вопросам логистики и закупок.

Как рассказал глава ведомства, ранее Шевцов возглавлял Главное управление логистики Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также благодаря его усилиям удалось наладить эффективные механизмы снабжения и обеспечения войск на фронте.

Теперь главной задачей для Шевцова станет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями. Вместе с Агентством оборонных закупок (АОЗ) и Государственным оператором тыла (ДОТ) будут работать над сокращением времени для обеспечения бойцов, упрощая бюрократические процедуры и цифровизируя процессы.

Александр Козенко

Козенко назначен заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Ранее Козенко получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете. Работал в сфере гражданской авиации и занимал руководящие должности в ряде международных компаний.

С ноября 2023-го был советником министра обороны Украины и отвечал за развитие государственной авиации. Перед этим занимал должность советника главы Офиса президента (ОП).

На новой должности Козенко будет отвечать за: