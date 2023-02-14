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Резніков висунув трьох кандидатів на посади заступників голови Міноборони: імена

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Київ, Вівторок 14 лютого 2023 10:59
Резніков висунув трьох кандидатів на посади заступників голови Міноборони: імена Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Міноборони Олексій Резніков подав на погодження президенту Володимиру Зеленському кандидатури трьох нових заступників голови оборонного відомства. При цьому його два колишні "зами" залишаться працювати радниками в Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на у Facebook-сторінку Резнікова.

Зокрема, на посаду першого заступника запропоновано кандидатуру Героя України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

При цьому на заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації пропонують Віталія Дейнегу, а на посаду заступника з питань європейської інтеграції Андрія Шевченка.

"Щодо тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи як радники міністра", - пояснив Резніков.

За словами міністра, це ще не останні кроки щодо перезавантаження Міноборони.

"Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", - анонсував Резніков.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заступниками міністра можуть стати Віталій Дейнега, який заснував благодійний фонд "Повернись живим", та Андрій Шевченко, колишній нардеп і екс-посол у Канаді.

Додамо, до цього 13 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікує незабаром призначення нових заступників.

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Володимир Зеленський Олексій Резніков
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