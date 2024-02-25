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Конкурсна комісія обрала нового голову НАЗК: хто очолить агентство

Неділя 25 лютого 2024 21:06
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Конкурсна комісія обрала нового голову НАЗК: хто очолить агентство Фото: Віктор Павлущик (sud.ua)
Автор: Наталія Кава

Комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції на засіданні обрала нового голову відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Комісії.

На засіданні, яке було проведено у неділю, 25 лютого, конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК оголосила, що переможцем став Віктор Павлущик. Наразі він обіймає посаду керівника відділу детективів НАБУ й старшого детектива та має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.

На голосуванні його кандидатура пула підтримана всіма членами комісії, яка складалася з шістьох осіб. Комісія надасть Кабміну рекомендацію призначити Павлущика головою НАЗК.

Під час співбесіди Павлущик наголосив, своїми сильними сторонами вважає те, що він завжди прагне проаналізувати інформацію через різні джерела та те, що має практичний досвід у роботі. Але йому ще варто попрацювати над публічними виступами.

Пізніше у прес-службі НАЗК повідомили, що конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

Нагадаємо, 15 січня 2024 року сплив строк повноважень голови НАЗК Олександра Новікова. Варто зауважити, що голова Національного агентства призначається строком на 4 роки. При цьому одна і та сама особа не може обіймати посаду два строки поспіль. Олександра Новікова Кабмін призначив на посаду 15 січня 2020 року.

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