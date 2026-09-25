Кабмін призначив Конюшенка тимчасовим очільником Податкової

Нагадаємо, в Україні триває обговорення масштабних реформ у системі оподаткування.

Зокрема, Мінфін планує зобов'язати ФОПів сплачувати ПДВ у разі перевищення річного обороту в 85 тисяч євро (понад 4 млн гривень).

Як пояснили у відомстві, запровадження ПДВ для малого бізнесу пов'язане не лише з внутрішніми рішеннями, а й з євроінтеграційними зобов'язаннями України.

Водночас Державна податкова служба надала роз'яснення щодо пільг для громадян.

Зокрема, у разі розлучення та поділу спільного майна подружжя сплачувати податки з отриманої квартири, авто чи грошей не потрібно.