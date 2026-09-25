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Кабмін призначив Конюшенка тимчасовим очільником Податкової

18:45 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Юрія Конюшенка призначили першим заступником керівника ДПС України (mof.gov.ua)

Кабмін призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків очільника відомства.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Керівник уряду вже окреслив конкретні пріоритети для новопризначеного тимчасового очільника Податкової.

Першочерговим завданням є забезпечення злагодженої та безперебійної роботи відомства. Також посадовець має гарантувати виконання планів надходжень до державного бюджету.

Крім того, від нового керівництва очікують вдосконалення й спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та ведення відкритого діалогу з платниками.

Нагадаємо, в Україні триває обговорення масштабних реформ у системі оподаткування.

Зокрема, Мінфін планує зобов'язати ФОПів сплачувати ПДВ у разі перевищення річного обороту в 85 тисяч євро (понад 4 млн гривень).

Як пояснили у відомстві, запровадження ПДВ для малого бізнесу пов'язане не лише з внутрішніми рішеннями, а й з євроінтеграційними зобов'язаннями України.

Водночас Державна податкова служба надала роз'яснення щодо пільг для громадян.

Зокрема, у разі розлучення та поділу спільного майна подружжя сплачувати податки з отриманої квартири, авто чи грошей не потрібно.

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