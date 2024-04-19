ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін приведе тариф на світло до рівня собівартості його виробництва через руйнування в енергетиці, - нардеп

П'ятниця 19 квітня 2024 20:30
UA EN RU
Кабмін приведе тариф на світло до рівня собівартості його виробництва через руйнування в енергетиці, - нардеп Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Уряд вимушений прирівняти тариф на електроенергію для населення до рівня собівартості її виробництва, бо потрібні кошти на відновлення пошкодженої росіянами енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка.

"Із моїх розрахунків з листа уряду слідує, що собівартість (електроенергії – ред.) 3,5 гривні. Зараз продають по 2,64. От я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само я думаю, 99% людей. Але я розумію енергетиків, Енергоатом, Укргідроенерго, руйнування, витрати всі і так далі і тому подібне", - сказав він.

Кучеренко пояснив, що наразі в держбюджеті немає коштів на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифом для населення.

Він додав, що до останнього моменту ці гроші брали з бізнесу, але зараз бізнес не може нести це навантаження. "Бізнес не тягне для цього, розумієте, і тому тут питання воно не популярне, вимушене", - наголосив нардеп.

Раніше Кучеренко заявляв, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Що відомо про систему С-200, "жертвою" якої міг стати не тільки Ту-22М3
Що відомо про систему С-200, "жертвою" якої міг стати не тільки Ту-22М3
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил