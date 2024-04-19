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Кабмин приведет тариф на свет к уровню себестоимости его производства из-за разрушения в энергетике, - нардеп

Пятница 19 апреля 2024 20:30
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Кабмин приведет тариф на свет к уровню себестоимости его производства из-за разрушения в энергетике, - нардеп Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Правительство вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости ее производства, потому что нужны средства на восстановление поврежденной россиянами энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексея Кучеренко.

"Из моих расчетов из письма правительства следует, что себестоимость (электроэнергии, - ред.) 3,5 гривны. Сейчас продают по 2,64. Вот я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую понимаю. Еще раз хочу сказать, мне это не нравится, но так же я думаю, 99% людей. Но я понимаю энергетиков, Энергоатом, Укргидроэнерго, разрушения, расходы все и так далее и тому подобное", - сказал он.

Кучеренко пояснил, что в настоящее время в госбюджете нет средств на покрытие разницы между себестоимостью электроэнергии и тарифом для населения.

Он добавил, что до последнего момента эти деньги брали из бизнеса, но сейчас бизнес не может нести эту нагрузку. "Бизнес не тянет для этого, понимаете, и поэтому здесь вопрос он не популярен, вынужден", - подчеркнул нардеп.

Ранее Кучеренко заявлял, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.

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