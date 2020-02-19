Кабмін ухвалив законопроект про зменшення промислового забруднення

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Цей законопроект передбачає інтегрований дозвіл для великих підприємств

Кабінет міністрів ухвалив законопроект "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення". Про це повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Цей законопроект передбачає інтегрований дозвіл для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля. Інтегрований дозвіл - це перелік вимог до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля.





Підприємства будуть здійснювати моніторинг викидів та щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу.

"Якщо підприємство не звітує, систематично порушує умови дозволу або не виконує його умови, йому можуть анулювати інтегрований дозвіл. Це означає, що робота підприємства буде зупинена, поки не будуть виконані всі умови дозволу", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі запускають Офіс контролю викидів. Цей офіс буде збирати інформацію і здійснювати екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах. Крім того, співробітники офісу будуть супроводжувати перевірки найбільших підприємств країни.