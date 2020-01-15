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Кабмин принял стратегию по ремонту дорог на 2020 год

Новости » Политика     15.01.2020 - 13:34
Кабмин принял стратегию по ремонту дорог на 2020 год
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

В правительстве обещают отремонтировать 4 тысячи километров дорог

В среду, 15 января, Кабинет министров принял стратегию по ремонту дорог в Украине на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

"Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн - средства международных организаций. Мы ставим амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что "Укравтодор" совместно с правительством и Министерством финансов "нашел возможность увеличить бюджет на ремонт и строительство дорог почти 20 млрд". По его словам, эти деньги позволят существенно нарастить объемы запланированных работ.

Как писало РБК-Украина, советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что областные государственные администрации не смогли освоить средства, выделенные им на ремонт автодорог. К концу года в Дорожном фонде остается неиспользованных 2,8 млрд гривен.

Также сообщалось, что в декабре "Укравтодор" получил 1 млрд грн на ремонт дорог благодаря укреплению гривны и за счет экономии по погашению валютных кредитов.

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