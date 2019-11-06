Кабмин принял ряд кадровых решений в министерствах и госпредприятиях

Кабмин назначил замминистра Минюста, главу Нацагентства по вопросам госслужбы и главу Госслужбы геологии
Кабинет Министров Украины утвердил ряд назначений в украинских министерствах и госпредприятиях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.
Сообщается, что речь идет о постах в Министерстве юстиций, Национальном агентстве по вопросам государственной службы, Госслужбе геологии, предприятии "Энергосталь" и "Морском торговом порту Черноморск":
"Опимах был внештатным советником министров энергетики Продана и Демчишина, а до назначения был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины. В данную ассоциацию входит компания Burisma, из-за которой и развернулся весь скандал с Байденом, Трампом и Зеленским в США", – написал нардеп.
Напомним, 4 ноября правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.
Также был уволен с должности главы Государственного космического агентства Павел Дехтяренко и объявлен конкурс на занятие должности главы Государственного космического агентства.
Также РБК-Украина сообщало, что Валерий Тарасюк стал новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).