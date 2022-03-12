Кабмин принял решения для избежания дефицита и роста цен на топливо на АЗС

Кабинет министров Украины принял решения для избежания дефицита топлива на АЗС и сдерживания цен. В частности, изменена формула, по которой рассчитывается максимально разрешенная стоимость горючего на заправках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко.

"Сегодня на заседании правительства было принято два решения, которые позволят избежать дефицита горючего на заправках и максимально умерят рост его цены", - написала в Facebook вице-премьер.

По ее словам, Кабмин утвердил изменения в формуле, по которой рассчитывается максимально разрешенная цена топлива на заправках. В частности, увеличена стоимость логистики и доплата к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE).

"Это позволит сетям АЗС включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на западную границу Украины (Польшу, Румынию, Венгрию)", - уточнила она.

Свириденко добавила, что также принято еще одно решение - подан для принятия Верховной радой законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Как отметила вице-премьер, это позволит существенно уменьшить размер налогов, ранее составлявших более половины цены.

Оба решения Кабмина вступят в силу одновременно. Новую формулу расчета максимальной цены можно будет применять, как только Рада проголосует за снижение налогов.

"В результате сети завезут больше горючего, а цена не возрастет", - отметила Свириденко.

Вице-премьер уточнила, что аналогичное решение по налогам уже ранее было принято в Польше и других странах Евросоюза.

"Размер наценки украинских сетей АЗС не возрастет и останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения: 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля", – добавила Свириденко.