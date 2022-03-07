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Правительство уменьшило цену на газ для 12 украинских ТЭС

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Украина, Понедельник 07 марта 2022 17:38
Правительство уменьшило цену на газ для 12 украинских ТЭС Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Украины приняло решение уменьшить стоимость газа для тепловых электростанций до 7 гривен за кубический метр. Это позволит украинским ТЭС не останавливать производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Приняли решение, что 12 украинских ТЭС отныне смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 гривен за кубический метр. Это позволит предприятиям приобретать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что также очень важно", - заявил глава правительства.

Отметим, что по состоянию на 10 января "Нафтогаз" предлагал газ для промышленности по цене 38 514 гривен за тысячу кубометров.

Напомним, Европейский союз сделал шаг для введения эмбарго на российский газ и нефть. Уже завтра Еврокомиссия представит план для быстрого отказа от энергоресурсов из РФ.

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