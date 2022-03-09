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Кабмин принял решение о зарплатах бюджетников во время войны

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров урегулировал вопрос оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, в условиях военного положения. Бюджетники будут получать не менее 2/3 от оклада при условии простоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 7 марта 2022 г. № 221.

"Предоставить право руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада)", - говорится в документе.

Постановлением рекомендуется руководителям органов местного самоуправления применять положения постановления и исполнять в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров УкраиныЗарплата в Украине