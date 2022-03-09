Уряд ухвалив рішення щодо зарплат бюджетників під час війни

Кабінет міністрів врегулював питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану. Бюджетники будуть отримувати не менше 2/3 від окладу за умови простою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 7 березня 2022 р. № 221 .

"Надати право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу)", - йдеться в документі.

Постановою рекомендується керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати положення постанови та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.