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Кабмин принял решение о ценах на газ до конца отопительного сезона

Фото: цены на газ не изменятся до 30 апреля 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на субъектов рынка природного газа 30 апреля 2023 года. "Нафтогаз" будет продавать газ производителям тепла по фиксированной цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шмыгаля в Telegram-канале.

"То есть цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что дает возможность местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", - отметил он.

По данным пресс-службы Минэнерго, документом предусматривается продление срока реализации природного газа ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставщикам природного газа для бытовых потребителей в рамках выполнения специальной обязанности до 30 апреля 2023 года.

Как сообщало РБК-Украина, в мае Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа, обязав "Нафтогаз" будет продавать газ производителям тепла горячей воды по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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Цена на газ