Уряд ухвалив рішення щодо цін на газ до кінця опалювального сезону

Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу 30 квітня 2023 року. "Нафтогаз" продаватиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Шмигаля у Telegram-каналі.

"Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - зазначив він.

За даними прес-служби Міненерго, документом передбачається продовження терміну реалізації природного газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачальникам природного газу для побутових споживачів у рамках виконання спеціального обов’язку до 30 квітня 2023 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. "Нафтогаз" продаватиме газ виробникам гарячої води за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.