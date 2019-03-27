Кабмин принял постановление, которое повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business

Кабинет министров Украины принял постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиций Украины в рейтинге Doing Business. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли в Facebook.

Как отмечается в сообщении, постановление упрощает процесс приведения существующих уставов ООО в соответствие с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

"Благодаря этому регистрация ООО будет составлять три минуты, а учредители смогут онлайн выбирать тот тип устава, который им подходит", - заявили в МЭРТ.

Кроме того, постановление вводит единый и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, поскольку до настоящего времени в законодательном поле Украины отсутствовала четко определенная процедура предоставления адресов готовым объектам строительства.

Постановление также позволяет банкам получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, которые обращаются для получения кредитов, запускает новый электронный сервис для регистрации готовности объекта строительства к эксплуатации, совершенствует экологический контроль, упрощает импорт автозапчастей.

Напомним, Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business - 2019) Всемирного банка на пять пунктов до 71 места.

Отметим, что в 2018 году Украина заняла 83-е место из 140 в ежегодном Рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), поднявшись по сравнению с 2017 годом на шесть пунктов.