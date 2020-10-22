Кабмин принял кадровые решения в органах градостроительства

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 22 октября принял кадровые решения в органах сферы градостроительства. Правительство отстранило глав двух ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На сегодняшнем заседании правительство решило отстранить Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности руководителя Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Кроме того, распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко было признано утратившим силу.

Отметим, сегодня РБК-Украина стало известно, что правительство собирается на внеочередное заседание. Однако вопросы, которые планировали рассмотреть, не были известны.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании правительство сменило главу Государственной таможенной службы.

РБК-Украина писало, что на заседании 9 октября Кабмин принял ряд кадровых решений, среди которых назначение госсекретаря Министерства энергетики Украины.