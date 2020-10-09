Кабмин сделал ряд кадровых назначений: список

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений. Правительство приняло ряд решений о назначении заместителей.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале.

Сегодня правительство приняло решение о назначении:

Артура Селецкого - заместителем министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Владимира Бондаренко - государственным секретарем Министерства энергетики Украины;

Куцевола Анатолия - заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины;

Татьяну Базанову - заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Уволили на сегодняшнем заседании Сергея Звягинцева с должности главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Также правительство согласовало назначение Игоря Чуліпи заместителем главы Волынской областной государственной администрации и Николая Таранова исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт".

Кроме того, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной службы морского и речного транспорта на Андрея Глазкова.

Напомним, 28 сентября правительство согласовало назначение нового главы Черниговской ОГА после отставки Андрея Прокопенко.