Кабмин примет новый документ о пересечении КПВВ на линии разграничения, - Черныш

На сегодня действует порядок, который разрабатывала Служба безопасности Украины

Кабинет министров Украины примет новое постановление, которое будет регулировать порядок пересечения пунктов пропуска и перемещения товаров на Донбассе. Об этом в Мариуполе заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает "Укринформ".

"Правительство должно принять одно из постановлений, которое должен внести Генеральный штаб вместе с Министерством обороны, которым будет регулироваться перемещение людей и товаров через контрольные пункты въезда-выезда", - отметил Черныш.

Он также добавил, что на сегодня действует порядок, разработанный СБУ. По словам Черныша, документ также урегулирует вопросы, связанные с проживанием в "серой зоне".

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что при деоккупации отдельных районов Донбасса должен работать механизм контрпропаганды.