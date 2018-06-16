Аваков: при деоккупации Донбасса должен работать механизм контрпропаганды

Аваков рассказал о механизме "маленьких шагов" при деоккупации Донбасса

При деоккупации отдельных районов Донбасса должен работать механизм контрпропаганды. Об этом в ходе рабочего визита в Харьковскую область заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД в Facebook.

"Мы предлагаем механизм "маленьких шагов", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых обманула российская пропаганда", - заявил Аваков.

При деокупації Донбасу повинен працювати механізм контрпропаганди Arsen Avakov: При деокупації Донбасу повинен працювати механізм контрпропаганди "Ми пропонуємо механізм "маленьких кроків", коли Україна першочергово демонструє якість життя та повагу до людини на вже звільнених територіях. Це механізм контрпропаганди, який також повинен працювати, це боротьба за розум тих людей, яких задурила російська пропаганда. Такий механізм можливий лише за підтримки міжнародних партнерів та бажання самої України. А агресор Росія повинна прийняти ці правила", - сказав Арсен Аваков. За словами міністра необхідно буде прийняти закони про амністію та колаборантів, аби винні у смерті українських мирних жителів та військовий понесли покарання. "Ми повинні прийняти цілий ряд законів, з яких ключові - закон про амністію та закон про колаборантів. Я вже не одноразово казав, що відповідальність повинні понести ті люди, які чинили тяжкі злочини. Всі, хто стріляв, вбивав, хто користувався перехідною ситуацією воєнного часу, знущався з місцевого населення - чекає покарання. А наприклад, лікарі чи вчителі, які просто змушені були виживати на окупованих територіях - наше суспільство підтримає", - сказав він. Національна поліція України Національна гвардія Державна прикордонна служба України Опубліковано МВС України 16 червня 2018 р.

Напомним, ранее Аваков предложил жителям оккупированного Донбасса после деоккупации временно запретить голосовать на выборах в центральные органы власти. Данные меры содержатся в недавно представленной стратегии возобновления целостности Украины.