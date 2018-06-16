Кабмін ухвалить новий документ про перетин КПВВ на лінії розмежування, - Черниш

На сьогодні діє порядок, який розробляла Служба безпеки України

Кабінет міністрів України ухвалить нову постанову, що регулюватиме порядок перетину пунктів пропуску та переміщення товарів на Донбасі. Про це в Маріуполі заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, передає "Укринформ".

"Уряд має прийняти одну з постанов, яку має внести Генеральний штаб разом з Міністерством оборони, яким буде регулюватися переміщення людей і товарів через контрольні пункти в'їзду-виїзду", - зазначив Черниш.

Він також додав, що на сьогодні діє порядок, розроблений СБУ. За словами Черниша, документ також врегульовує питання, пов'язані з проживанням у "сірій зоні".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що при деокупації окремих районів Донбасу повинен працювати механізм контрпропаганди.