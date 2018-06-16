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Кабмін ухвалить новий документ про перетин КПВВ на лінії розмежування, - Черниш

НовиниПолітика    16.06.2018 - 14:57
Фото: Вадим Черниш (nato.int)
Фото: Вадим Черниш (nato.int)

На сьогодні діє порядок, який розробляла Служба безпеки України

Кабінет міністрів України ухвалить нову постанову, що регулюватиме порядок перетину пунктів пропуску та переміщення товарів на Донбасі. Про це в Маріуполі заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, передає "Укринформ".

"Уряд має прийняти одну з постанов, яку має внести Генеральний штаб разом з Міністерством оборони, яким буде регулюватися переміщення людей і товарів через контрольні пункти в'їзду-виїзду", - зазначив Черниш.

Він також додав, що на сьогодні діє порядок, розроблений СБУ. За словами Черниша, документ також врегульовує питання, пов'язані з проживанням у "сірій зоні".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що при деокупації окремих районів Донбасу повинен працювати механізм контрпропаганди.

 

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Теги публікації: Донбас, КПВВ, Вадим Черниш  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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