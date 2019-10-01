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Кабмін припинив повноваження окремих членів спостережної ради держбанків

Новини » Економіка    01.10.2019 - 12:05
Кабмін припинив повноваження окремих членів спостережної ради держбанків
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Уряд припинив повноваження п'яти членів "Ощадбанку" та одного члена "Укрексімбанку"

Кабінет міністрів України припинив повноваження деяких членів наглядової ради "Ощадбанку" і "Укрексімбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства фінансів.

Уряд припинив повноваження членів наглядової ради "Ощадбанку": Аджунера Шевка, Грінченко Олексія, Білака Даніеля, Власова Дмитра, Олексія Резнікова; а також члена наглядової ради "Укрексімбанку" Торстена Пауля.

"Кабінет Міністрів України, керуючись законом україни "Про банки і банківську діяльність", змушений достроково припинити повноваження членів наглядової ради", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з рішенням Національним банком України, який відмовив у погодженні на посаду членів наглядової ради державних банків від 15 серпня.

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