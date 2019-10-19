Кабмин предусмотрел дополнительные 350 млн гривен на обеспечение чернобыльцев

Кабинет министров Украины предусмотрел дополнительные 354,6 млн гривен на обеспечение "чернобыльцев". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook.

Он отметил, что соответствующее решение было принято на текущей неделе. Также были выделены дополнительные средства на обеспечение людей с инвалидностью.

"Предусматриваем дополнительные 354,6 млн грн на обеспечение "чернобыльцев" и 787 млн грн - на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации", - написал Гончарук.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время правительство представит новый законопроект о статусе ветеранов и их социальные гарантии.

"Мы возьмем под защиту и членов семей погибших воинов. Мы создаем Совет семей погибших при Минветеранов - для нас важно вместе расследовать гибель наших военных. Это будет под моим личным контролем", - добавил премьер-министр.

Ранее Кабинет министров Украины повысил компенсации на лечение чернобыльцев в санаториях и оздоровительных учреждениях.

РБК-Украина сообщало, что в прошлом году на социальные программы для чернобыльцев было выделено 2 млрд гривен.