Кабмін представив рішення для стимулювання розбудови розподіленої генерації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Зокрема, під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України було запропоновано наступне:

безвідсоткові кредити для громадян на сонячні панелі та вітрові установки до 10 кВт потужності (мова йде про кредит до 480 тисяч грн на 10 років без застави, під 0% річних);

за програмою "ГрінДІМ" компенсація співвласникам житла 1 млн грн на сонячні панелі та 2 млн грн на теплові насоси. Це покриває до 70% вартості проєкту. В уряді напрацювали рішення про кредитування ОСББ на суму до 5 млн грн;

кредити "5-7-9" для малого та середнього бізнесу на встановлення газових електрогенераційних установок. До 150 млн грн на строк до 10 років під 5-9% з кредитними "канікулами" 6-12 місяців. На прифронтових територіях діятимуть ще більш пільгові умови;

кредитування великого бізнесу на 5-7 років з процентною ставкою 14-16% для розбудови альтернативної генерації;

звільнення енергообладнання від ввізного мита та ПДВ. У Парламенті зареєстровані відповідні зміни до законодавства. Норми діятимуть для громадян і для бізнесу до початку 2026 року.

Також за словами Шмигаля, з 10 до 2 днів скорочені терміни отримання техумов на приєднання до електромереж, і зменшена кількість документів з 7 до 2. Крім того, до 1 місяця знижений термін надання послуги приєднання до газорозподільчої системи. Це означає, що не потрібно проходити процедури відведення землі та оцінки впливу на довкілля

Додатково запустять "гарячу лінію" та сайт з інформацією про нові можливості.

Шмигаль зазначив, що більшість вищевказаних програм вже працює, а увесь комплекс заходів почне діяти не пізніше 25 липня.