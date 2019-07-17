Кабмин расширил перечень имеющих право на льготное поступление в вузы

Кабинет министров предоставил участникам боевых действий (УБД) право льготного поступления в учебные заведения. Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кабмин расширил список абитуриентов, которые имеют право на льготное поступление в учебные заведения - как в профессионально-технические училища, так и в университеты.

Согласно документу, вне конкурса смогут поступать на бюджет участники боевых действий, лица с инвалидностью, полученной вследствие войны, пострадавшие участники Революции достоинства, а также их дети, дети погибших и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица и проживающие в населенных пунктах на линии разграничения.

При этом льготы распространяются как на первое, так и на повторные профессиональное или высшее образование.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, признанным борцами за независимость Украины в XX веке, в частности воинам УПА.

Как писало РБК-Украина, в конце июня правительство утвердило объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, а также проектные объемы государственного заказа на 2020 и 2021 годы. В частности, правительство сократило объемы госзаказа.