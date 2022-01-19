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Кабмин предоставил 585 предприятиям из ОРДЛО и Крыма льготу на украинский газ

Автор: Наталия Гурковская

В списке Министерства аграрной политики на получение льготной цены на природный газ включены по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LIGA.net.

"По подсчетам в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например, "Крыммолоко" - в Симферополе, завод "Луганск-Нива" и "Российский хлеб", расположенный возле Донецка", - пишет издание.

Помимо предприятий с оккупированных территорий, в перечень льготником попали экспортно-ориентированные предприятия, крупнейшие агрохолдинги и даже газовые трейдеры.

"Действительно ли они могут получить дешевый газ частных производителей? Собеседник издания в Минагрополитике это исключает. По его словам, список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности", - отмечается в статье.

Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурс по льготным ценам продать аграрным предприятиям.

В перечень потенциальных льготников попали все крупнейшие в стране аграрные холдинги, включая компании олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского. Также в реестр льготников включены облгазы Дмитрия Фирташа и топливная компания ОККО Виталия Антонова.

Идею правительства о продаже "социального" газа аграрным холдингам раскритиковали в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд м3 в год.

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