Кабмин предоставил 585 предприятиям из ОРДЛО и Крыма льготу на украинский газ

В списке Министерства аграрной политики на получение льготной цены на природный газ включены по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LIGA.net .

"По подсчетам в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например, "Крыммолоко" - в Симферополе, завод "Луганск-Нива" и "Российский хлеб", расположенный возле Донецка", - пишет издание.

Помимо предприятий с оккупированных территорий, в перечень льготником попали экспортно-ориентированные предприятия, крупнейшие агрохолдинги и даже газовые трейдеры.

"Действительно ли они могут получить дешевый газ частных производителей? Собеседник издания в Минагрополитике это исключает. По его словам, список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности", - отмечается в статье.