Кабмін надав 585 підприємствам з ОРДЛО та Криму пільгу на український газ

У списку Міністерства аграрної політики на отримання пільгової ціни на природний газ включено щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LIGA.net .

"За підрахунками у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад, "Криммолоко" - в Сімферополі, завод "Луганськ-Нива" та "Російський хліб", розташований біля Донецька" , – пише видання.

Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та навіть газові трейдери.

"Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник видання у Мінагрополітиці це виключає. За його словами, список формувався "за один день напередодні Нового року", тому там можуть бути неточності", - наголошується у статті.