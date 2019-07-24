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Кабмин предложит СНБО расширить санкции против России


Санкции касаются ряда юридических лиц РФ

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщается, санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях.

В санкционного список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также, в санкционного список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "АО "Завод Фиолент", который расположен на территории временно оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Республики Турция и Боснии и Герцеговины.

"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении. 

Введение санкций в указанный перечень юридических лиц создаст правовые основания для его расширения.

В дальнейшем соответствующие распоряжения будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. 

Кроме того,  ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

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