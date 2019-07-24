Кабмин предложит СНБО расширить санкции против России

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщается, санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях.

В санкционного список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также, в санкционного список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "АО "Завод Фиолент", который расположен на территории временно оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Республики Турция и Боснии и Герцеговины.

"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Введение санкций в указанный перечень юридических лиц создаст правовые основания для его расширения.

В дальнейшем соответствующие распоряжения будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.