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Кабмін запропонує РНБО розширити санкції проти Росії


Санкції стосуються низки юридичних осіб РФ

Кабінет міністрів України внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо розширення санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляється, санкції стосуються ряду юридичних осіб, залучених у процес будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край - Крим", незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах.

В санкційного список потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території Російської Федерації, і ще 6 - зареєстрованих на території тимчасово окупованого Криму.

Також, в санкційного список потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу Російської Федерації "АТ "Завод " Фіолент", який розташований на території тимчасово окупованого Криму. Серед них підприємства, які зареєстровані на території РФ, КНР, Республіки Туреччина та Боснії і Герцеговини.

"Такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, а також створюють реальні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні

Введення санкцій зазначений перелік юридичних осіб створить правові підстави для його розширення.

надалі відповідні розпорядження буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні розглядають можливість введення національних санкцій на паспортизацію жителів окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Крім того, ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

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