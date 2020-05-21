Кабмин предложил Раде порядок проведения медиации в Украине

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предусматривается определить права и обязанности медиатора и сторон медиации

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3504 "О медиации". На данный момент закон обрабатывается в комитете.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документом предлагается определить правовые основы и порядок проведения медиации в Украине. Процедура будет применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают, в частности, гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также по уголовным производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений.

Предусматривается, что физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международного коммерческого арбитража, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства или при исполнении решения суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража.

Она будет проводиться по взаимному согласию сторон медиации в соответствии с принципами добровольности; конфиденциальности; независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора; самоопределения и равноправия сторон медиации.

Приобрести статус медиатора сможет любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами. При этом подготовка в сфере медиации составит не менее 90 часов обучения медиатора, в том числе 45 часов практического обучения, и включать теоретические знания и практические навыки по принципам, порядку и методикам проведения медиации, правового регулирования медиации, этики медиатора, ведения переговоров и урегулирования конфликтов (споров).

Предлагается установить, что подготовку в сфере медиации будут осуществлять учебные заведения, а также организации, обеспечивающие проведение медиации, объединения медиаторов, субъекты хозяйствования любой формы собственности и организационно-правовой формы, имеющие право оказывать услуги в сфере медиации или организовывать их предоставления в соответствии с законодательством.

Также проектом предусматривается определить права и обязанности медиатора и сторон медиации, порядок проведения медиации, а также требования к договору о медиации и к соглашению об урегулировании конфликта (спора) по результатам медиации.

Напомним, в конце февраля Рада провалила во втором чтении законопроект №3665 "О медиации". В частности, в зале не хватило голосов за принятие документа во втором чтении и за направление его на доработку в профильный комитет.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2016 года Верховная рада поддержала за основу законопроект №3665 "О медиации". Однако в целом его так и не приняли.

Добавим, в декабре 2016 года министр юстиции Павел Петренко во время встречи со студентами прогнозировал, что институт медиации появится в Украине в 2017 году.

Автор: Юлия Струк