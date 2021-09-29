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Кабмин предлагает заменить квартальную налоговую отчетность на месячную

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который предусматривает замену с 1 января 2022 года квартальной налоговой отчетности на месячную. Документ будет направлен в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 29 сентября, которое транслировалось на Youtube.

"Целью принятия акта является обеспечение своевременности исчисления страхового стажа, назначения и получения пенсионных и других выплат по социальному страхованию", - отмечается в пояснительной записке к проекту

Проектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части изменения налогового периода с квартального на месячный для представления налогоплательщиками, в том числе налоговыми агентами, плательщиками единого взноса, контролирующим органам налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов - физических лиц, и сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса.

"Изменение налогового периода представления налогового расчета (с квартального на месячный) увеличит затраты времени на представление ежемесячной отчетности", - говорится в документе.

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