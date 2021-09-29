RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін пропонує замінити квартальну податкову звітність на місячну

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив проект закону, який передбачає заміну з 1 січня 2022 року квартальної податкової звітності на місячну. Документ буде направлений до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 29 вересня, яке транслювалося на Youtube.

"Метою прийняття акта є забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу, призначення та отримання пенсійних та інших виплат за соціальним страхуванням", - зазначається в пояснювальній записці до проекту

Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині зміни податкового періоду з квартального на місячний для подання платниками податків, у тому числі податковими агентами, платниками єдиного внеску, контролюючим органам податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.

"Зміна податкового періоду подання податкового розрахунку (з квартального на місячний) збільшить витрати часу на подання щомісячної звітності", - йдеться в документі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниПодатки