Кабмін пропонує замінити квартальну податкову звітність на місячну

"Метою прийняття акта є забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу, призначення та отримання пенсійних та інших виплат за соціальним страхуванням", - зазначається в пояснювальній записці до проекту

Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині зміни податкового періоду з квартального на місячний для подання платниками податків, у тому числі податковими агентами, платниками єдиного внеску, контролюючим органам податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.

"Зміна податкового періоду подання податкового розрахунку (з квартального на місячний) збільшить витрати часу на подання щомісячної звітності", - йдеться в документі.