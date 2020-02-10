Кабмин предлагает ВР закон о поощрении украинцев к службе по контракту

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поощрении граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшении социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Проект был зарегистрирован в Раде сегодня, 10 февраля. Его текст пока отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Он отметил, что соответствующие разъяснения разослали областным государственным администрациям.

Глава Минобороны отметил, что в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно по согласию призывников. Министр также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

Как писало РБК-Украина, 16 января стало известно, что в ходе весеннего призыва даже после указа президента Украины Владимира Зеленского на военную службу будут привлекаться украинцы в возрасте 20 лет и старше.