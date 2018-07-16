Кабмин предлагает ВР принять Устав по охране Нацгвардией ядерных установок

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект относительно Устава по охране Национальной гвардией ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Так, законопроект №8606 "Об Уставе по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов" был зарегистрирован в парламенте 13 июля 2018 года.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству, пока текст документа отсутствует на сайте Рады.

Напомним, в мае Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект №8348 "О внесении изменений в закон "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии".

Проектом предлагается закрепить на уровне закона порядок выдачи разрешений на перевозку радиоактивных материалов, сертификатов в случае перевозок этих материалов, отдельных разрешений на выполнение определенных видов работ или операций; а также перечень и требования к документам, необходимым для получения документов разрешительного характера.