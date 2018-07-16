Кабмін пропонує ВР прийняти Статут з охорони Нацгвардією ядерних установок

Наразі текст документу відсутній на сайті Ради

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект щодо Статуту з охорони Національною гвардією ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Так, законопроект №8606 "Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів" був зареєстрований у парламенті 13 липня 2018 року.

Останній етап проходження проекту - передано на розгляд керівництву, наразі текст документу відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект №8348 "Про внесення змін до закону "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

Проектом пропонується закріпити на рівні закону порядок видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів, сертифікатів у разі перевезень цих матеріалів, окремих дозволів на виконання певних видів робіт або операцій; а також перелік і вимоги до документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру.