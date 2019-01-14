Кабмин предлагает ВР изменить Налоговый кодекс в части платы за землю в зоне отчуждения

Фото: Кабмин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ожидается, что принятие закона уменьшит налоговую нагрузку на природоохранные учреждения

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект №9465 "О внесении изменения в статью 284 Налогового кодекса Украины по поводу платы за землю в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в Раде 11 января 2019 года.

Законопроектом предусматривается статью 284 Налогового кодекса дополнить нормой, которой предусмотреть, что плата за землю за земельные участки в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения, предоставленные (переданные) в постоянное пользование природоохранным учреждениям, взимается в размере, который не может превышать 15% налога, исчисленного в соответствии со статьями 274 и 277 настоящего кодекса.

"Учитывая требования статьи 103 Бюджетного кодекса Украины, реализация положений законопроекта может потребовать предоставления дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставления соответствующей льготы по плате за землю", - говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что принятие закона уменьшит налоговую нагрузку на природоохранные учреждения, будет способствовать развитию природоохранной, научной и исследовательской деятельности в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения.

Напомним, зону отчуждения в 2018 году посетили 63 тысячи туристов. По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, количество туристов значительно возросло по сравнению с 2014 годом.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре в ходе заседания Кабмин выделил более 50 млн гривен на мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне отчуждения.