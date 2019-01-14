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Кабмін пропонує ВР змінити Податковий кодекс у частині плати за землю у зоні відчуження

Новини » Політика    14.01.2019 - 12:33
Кабмін пропонує ВР змінити Податковий кодекс у частині плати за землю у зоні відчуження
Фото: Кабмін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Очікується, що прийняття закону зменшить податкове навантаження на природоохоронні установи

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №9465 "Про внесення зміни до статті 284 Податкового кодексу України щодо плати за землю у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований у Раді 11 січня 2019 року.

Законопроектом передбачається статтю 284 Податкового кодексу доповнити нормою, якою передбачити, що плата за землю за земельні ділянки в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, які надані (передані) в постійне користування природоохоронним установам, справляється у розмірі, який не може перевищувати 15% податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 цього кодексу.

"Враховуючи вимоги статті 103 Бюджетного кодексу України, реалізація положень законопроекту може потребувати надання додаткової дотації із державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання відповідної пільги з плати за землю", - сказано у пояснювальній записці.

Очікується, що прийняття закону зменшить податкове навантаження на природоохоронні установи, що сприятиме розвитку природоохоронної, наукової та дослідницької діяльності в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

Нагадаємо, зону відчуження у 2018 році відвідали 63 тисячі туристів. За словами міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, кількість туристів значно зросла у порівнянні з 2014 роком.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні у ході засідання Кабмін виділив понад 50 млн гривень на заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у зоні відчуження.

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