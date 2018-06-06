Кабмін пропонує запровадити "єдине вікно" на кордоні для спрощення митних процедур

МЕРТ пропонує всі дозвільні документи оформляти в електронній формі

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про зміни до Митного кодексу для спрощення митних процедур шляхом впровадження механізму "єдиного вікна" на кордоні. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, впровадження процедури "єдиного вікна" на кордоні передбачає швидкий і ефективний електронний обмін документами між різними органами державної влади, зниження кількості контролюючих органів на кордоні, спрощення проходження або повне скасування низки контрольно-дозвільних процедур, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.

На сьогодні Митний кодекс передбачає, що документи для митного оформлення товарів подаються до митниці в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. Законопроект Мінекономрозвитку пропонує:

всі дозвільні та супроводжуючі документи у сфері зовнішньоекономічної діяльності оформляти в електронній формі з відображенням у "єдиному вікні" на сайті Державної фіскальної служби;

встановити вичерпний перелік випадків, коли ці документи можуть подаватися в паперовому вигляді.

Крім того, пропонується всі дозвільні та супроводжуючі документи у сфері зовнішньоекономічної діяльності оформляти в електронній формі з відображенням у "єдиному вікні" на сайті Державної фіскальної служби і на сайті органу влади, який їх видав.

Передбачається, що прийняття проекту закону сприятиме міжнародній торгівлі і поліпшенню інвестиційної привабливості країни. Впровадження "єдиного вікна" на кордоні є також і одним із міжнародно-правових зобов'язань України в рамках Світової організації торгівлі.

Фото: законопроект про зміни до Митного кодексу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року за принципом "єдиного вікна" оформлено 460,3 тис. митних декларацій.