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Кабмін пропонує підняти штрафи для обленерго за зловживання при підключенні до мереж

Новини » Економіка     19.02.2020 - 13:10
Кабмін пропонує підняти штрафи для обленерго за зловживання при підключенні до мереж
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для операторів систем розподілу підвищать штрафи

Кабінет міністрів України пропонує посилити відповідальність операторів систем розподілу (ОСР) на ринку електроенергії. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що на засіданні Кабміну схвалено законопроект, який посилить відповідальність природних монополій - операторів систем розподілу - за зловживання на ринку електроенергії. Зокрема, зростуть штрафи за завищену плату за підключення до електромереж, а також за затягування розгляду документів від бізнесу.

Крім того, пропонується посилити контроль за використанням зібраних від споживачів коштів. Вони будуть йти на розвиток електромереж, а не на особисті потреби власників обленерго.

Фото: проект закону

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель запропонував зрівняти ціну електроенергії для населення і промисловості. На його думку, вирівнювання тарифів у подальшому завдяки конкуренції призведе до зниження вартості електроенергії для побутових споживачів.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїништрафЕлектроенергія
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