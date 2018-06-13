Кабмин предлагает усилить защиту бизнеса от злоупотреблений силовиков

Правительство инициирует изменения в так называемый закон "маски-шоу стоп"

Кабинет министров Украины предлагает усовершенствовать защиту прав предпринимателей от злоупотреблений правоохранительных органов. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, предлагается предоставить участникам уголовного производства право заявлять ходатайства следователю, прокурору о закрытии производства, если существует не отмененное постановление о его закрытии в случае отсутствия факта преступления, вступления в силу закона, которым отменена ответственность за совершенное деяние.

Кроме того, предлагаются изменения, которые позволят предотвратить случаи безосновательного продления сроков досудебного расследования, если в производстве ни одному лицу не сообщили о подозрении, что приводит к нанесению вреда тем, которые фактически не являются подозреваемыми, но в отношении них ведется следствие.

Фото: текст законопроекта

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.