Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин предлагает усилить защиту бизнеса от злоупотреблений силовиков

НовостиПолитика    13.06.2018 - 12:27
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство инициирует изменения в так называемый закон "маски-шоу стоп"

Кабинет министров Украины предлагает усовершенствовать защиту прав предпринимателей от злоупотреблений правоохранительных органов. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, предлагается предоставить участникам уголовного производства право заявлять ходатайства следователю, прокурору о закрытии производства, если существует не отмененное постановление о его закрытии в случае отсутствия факта преступления, вступления в силу закона, которым отменена ответственность за совершенное деяние.

Кроме того, предлагаются изменения, которые позволят предотвратить случаи безосновательного продления сроков досудебного расследования, если в производстве ни одному лицу не сообщили о подозрении, что приводит к нанесению вреда тем, которые фактически не являются подозреваемыми, но в отношении них ведется следствие.

 

Фото: текст законопроекта

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.

 

Кабмин предлагает урегулировать обеспечение военнослужащих-переселенцев жильем
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, бизнес, правительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь