Кабмін пропонує посилити захист бізнесу від зловживань силовиків

Уряд ініціює зміни в так званий закон "маски-шоу стоп"

Кабінет міністрів України пропонує удосконалити захист прав підприємців від зловживань правоохоронних органів. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, пропонується надати учасникам кримінального провадження права заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття провадження, якщо існує не скасована постанова про його закриття у разі відсутності факту злочину, набрання чинності закону, яким скасовано відповідальність за вчинене діяння.

Крім того, пропонуються зміни, які дозволять запобігти випадкам безпідставного продовження строків досудового розслідування, якщо у провадженні жодній особі не повідомили про підозру, що призводить до нанесення шкоди тим, які фактично не є підозрюваними, але щодо них ведеться слідство.

Фото: текст законопроекту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів в якості новітніх касових апаратів.