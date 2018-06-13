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Кабмін пропонує посилити захист бізнесу від зловживань силовиків

НовиниПолітика    13.06.2018 - 12:27
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд ініціює зміни в так званий закон "маски-шоу стоп"

Кабінет міністрів України пропонує удосконалити захист прав підприємців від зловживань правоохоронних органів. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, пропонується надати учасникам кримінального провадження права заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття провадження, якщо існує не скасована постанова про його закриття у разі відсутності факту злочину, набрання чинності закону, яким скасовано відповідальність за вчинене діяння.

Крім того, пропонуються зміни, які дозволять запобігти випадкам безпідставного продовження строків досудового розслідування, якщо у провадженні жодній особі не повідомили про підозру, що призводить до нанесення шкоди тим, які фактично не є підозрюваними, але щодо них ведеться слідство.

 

Фото: текст законопроекту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів в якості новітніх касових апаратів.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, бизнес, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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